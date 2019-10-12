ضاحي خلفان يطّلع على النظام المروري لمملكة السويد

المصدر: دبي - البيان

التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال زيارته والوفد المرافق له إلى مملكة السويد، أمس، إليزابيث باكتيمان، نائبة وزير العدل في المملكة، وعدد من كبار المسؤولين السويديين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال السير والمرور بين شرطة دبي، ومملكة السويد.

حضر اللقاء اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسلطان المزروعي.