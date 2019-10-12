اتفاقية تعاون بين شرطة دبي ومجموعة الذهب والمجوهرات

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، انطلاقاً من حرص الطرفين على إرساء دعائم التعاون والتنسيق الاستراتيجي المشترك بينهما، بما يضمن الارتقاء بسير العمل بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن طرف شركة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، المدير العام للمجموعة، توحيد محمد طاهر، بحضور العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ونائبه العميد محمد راشد بن صريع المهيري، والعقيد عادل أحمد الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي.

تطبيق

وقال العقيد عادل أحمد الجوكر إن مذكرة التفاهم مع مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي تهدف إلى تطبيق آليات العمل التي تخدم القطاعين الأمني والاستثماري في مجال الذهب والمجوهرات.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقية ستعقد شرطة دبي ورش عمل يقدمها محاضرون متخصصون من داخل وخارج الدولة في القطاعين الأمني والاستثماري، بهدف توعية محال الذهب والمجوهرات حول الطرق الاحترازية الأمنية تجنباً لحوادث السرقة، لافتاً إلى أن دعم ومتابعة العميد جمال الجلاف لفرق العمل أسهم بشكل كبير في تذليل كافة الصعوبات، إضافة إلى حرصه على توفير متطلبات واحتياجات المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات.

وأكد العقيد عادل الجوكر حرص شرطة دبي على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة النزول إلى الميدان لتفقد أحوال جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم كل حسب اختصاصه، لذا لجأت إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى تشكيل فرق عمل تنزل للميدان للنظر لاحتياجاتها، موضحاً أن سوق الذهب القديم من المناطق المهمة خصوصاً أنها تشهد ارتياد آلاف السياح يومياً.

وتنص الاتفاقية على تطوير الأنشطة المشتركة بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال مكافحة الجرائم الواقعة بمحال الذهب والمجوهرات، والتعاون والتنسيق لتطوير وتحسين كافة الأنشطة المشتركة، ودعم كافة الجهود والإجراءات للحد من ارتكاب الجرائم، وتعزيز الدور الأمني في منطقة سوق الذهب والمجوهرات في دبي.