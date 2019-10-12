«زراعة أبوظبي» تدشن حملة لتوقيع وثيقة «المليون متسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

دشنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة داخلية لتحفيز الموظفين على التوقيع على «وثيقة المليون متسامح» التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية، كمبادرة إنسانية تطلقها أبوظبي للعالم، وتتبنى رسالة تدعو كل فرد في المجتمع أن يكون متسامحاً مع نفسه ومن حوله ومجتمعه.

توقيع

وبادرت الإدارة العليا بالتوقيع على الوثيقة أول أمس بحضور وفد من دار زايد للثقافة الإسلامية برئاسة على جمعة العلوي مدير فرع أبوظبي، كما تمت دعوة كافة الموظفين للتوقيع على وثيقة المبادرة عبر المنصة المخصصة لذلك.

وأكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن التسامح أصبح مرادفاً لاسم دولة الإمارات.. مشيراً إلى أن مبادرة «وثيقة المليون متسامح» تؤكد إيماننا العميق بالقيم الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الحنيف.

وقال إن دولة الإمارات تحرص على تشييد جسور الحوار والتعايش والتسامح بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، وستبقى أرض السلام والمحبة التي ينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة الآمنة المتسامحة في ظل دعم ورعاية من قيادتنا الرشيدة، وستبقى أبوظبي عن جدارة واستحقاق عاصمة التسامح والسلام بين الشعوب كافة تلتقي فيها حضارات الشرق والغرب لتعزيز قيم التعايش المشترك وثقافة الحوار والتسامح.

وأثنى البحري على المبادرة التي من شأنها ترسيخ مكانة الدولة، كما أنها مبادرة تترجم الفهم الحقيقي لجوهر الإسلام الذي هو دين التسامح والإخاء، وتعبر عن النهج الذي رسخه الآباء المؤسسون استلهاماً لقيم ديننا الحنيف.

وتستهدف وثيقة «المليون متسامح» حث أفراد المجتمع بمختلف أطيافه على أن يكونوا متسامحين مع أنفسهم ومن حولهم ومع مجتمعهم بشكل عام.