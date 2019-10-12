دعوة أولياء الأمور للوقوف بالأماكن المخصصة للطلاب

المصدر: أبوظبي - البيان

وجهت شرطة أبوظبي رسالة توعوية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعد صلاة الجمعة، بهدف تعزيز سلامة الأبناء مرورياً في منطقة صعودهم ونزولهم من المركبات الخاصة بالقرب من مدارسهم.

وناشدت أولياء الأمور ضرورة الحرص على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور بعدم ترك مركباتهم في منتصف الطريق بعد نزول أبنائهم عند المدارس لتجنب الازدحام والحفاظ على انسيابية الحركة المرور.

كما حثتهم على ضرورة الالتزام بالوقوف بمركباتهم في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلبة حفاظاً على سلامتهم من أية مخاطر.

ودعت إلى ضرورة إبلاغ السائق الخاص لمركباتهم بأهمية الوقوف في الأماكن المخصصة لنزول وصعود الطلاب، وعدم التوقف وإنزالهم في منتصف الشارع لتجنب وقوع الحوادث، وضمان سلامتهم.