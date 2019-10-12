افتتاح أكبر محطة طاقة رياح في صربيا

المصدر: صربيا - وام

أعلن ائتلاف شركات تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة أمس عن افتتاح محطة «شيبوك 1» أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في صربيا ومنطقة غرب البلقان.

حضر مراسم افتتاح المشروع البالغة تكلفته حوالي 300 مليون يورو ألكسندر فوسيتش رئيس جمهورية صربيا وألكسندر أنتيتش وزير المناجم والطاقة الصربي ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى صربيا وخالد القبيسي الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار» إلى جانب حشد من المسؤولين رفيعي المستوى من البلدين.

وتم إنشاء محطة «شيبوك 1» على مساحة قدرها 37 كيلومتراً مربعاً في إقليم فويفودينا والذي يبعد حوالي 50 كيلومتراً عن العاصمة بلغراد وتضم المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط 57 توربين رياح انتجتها شركة «جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة» وستلبي احتياجات حوالي 113 ألف منزل من الكهرباء النظيفة والمستدامة فضلاً عن الحد من انبعاث 370 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً أي ما يعادل زراعة 6 ملايين شجرة.

تحديات

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته خلال حفل الافتتاح: «إن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة منها بات الخيار المفضل لدول ومناطق عدة حول العالم في ظل ما يواجهه العالم حالياً من تحديات تغير المناخ حيث بلغ حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال عام 2018 فحسب 309 مليارات دولار وخلال العام نفسه دخلت للخدمة 171 جيجاواط من الطاقة عبر المصادر المتجددة».

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم الدول الداعمة لهذا التنوع في مصادر إنتاج الطاقة إذ تبلغ قدرة مشاريع الطاقة المتجددة قيد الخدمة والجاري الانتهاء منها حاليا 11.4 جيجاواط 8.4 منها داخل الدولة و3 جيجاواط استثمارات في دول عدة حول العالم.

وثمّن الزيودي الدور البارز الذي تلعبه شركة «مصدر» في دعم وتعزيز مسيرة تحول الطاقة عالمياً وبناء مستقبل تمثل الطاقة المتجددة فيه العنصر الأهم في مزيج الطاقة في دولة الإمارات وخارجها.

من جانبه قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر»: إنه تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز نهج التعاون البنّاء والهادف لتحقيق المصالح المتبادلة يشكل افتتاح «محطة شيبوك 1» خطوة مهمة ضمن علاقات الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا كما يجسد هذا المشروع نقلة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة في منطقة البلقان.

وأضاف: «تلتزم مصدر منذ تأسيسها قبل عقد من الزمن بترسيخ الدور الرائد لدولة الإمارات في مجال الطاقة وذلك من خلال النهوض بقطاع الطاقة النظيفة وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتلبية الطلب على الطاقة في مختلف أنحاء العالم ونشهد اليوم إحدى ثمار هذه الجهود من خلال افتتاح محطة»شيبوك 1«لطاقة الرياح التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة غرب البلقان.. وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع المتميز ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل».

وتولت شركة «فيتروإلكترانا بالكانا» «دبليو إي بي جي» مهمة تطوير المحطة وهي شركة صربية مملوكة بالكامل من قبل شركة «تيسلا للرياح» التي تبلغ حصة شركة «مصدر» فيها 60 % ومجموعة «تاليري سولار ويند» 30 % و«البنك الألماني للتنمية» 10 % وقد نالت المحطة جائزة «صفقة العام في صربيا» وذلك ضمن جوائز القطاع القانوني في أوروبا الوسطى 2018 وجائزة «صفقة العام لمشروع طاقة رياح برية في أوروبا» ضمن جوائز «آي جيه جلوبال الأوروبية» 2019.

وأعرب محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الصربية والمساهمين في شركة «تيسلا للرياح» وفريق المشروع والجهات المقرضة والمقاولين وغيرهم العديد من الشركاء الذين ساهموا في إنشاء أكبر محطة طاقة رياح تجارية على مستوى المرافق الخدمية في غرب البلقان.

وقال إن محطة «شيبوك 1» تعكس مدى التزام وإصرار صربيا على تحقيق طموحاتها طويلة الأمد فيما يخص تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحديث قطاع الطاقة كما أنها تجسد استثماراً مجدياً لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

ويمثل افتتاح «شيبوك 1» اليوم نقطة تحول في جهود منطقة وسط وشرق أوروبا للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث تعد المنطقة من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في قطاع الطاقة النظيفة.

دعم

وستدعم المحطة أهداف صربيا بإنتاج 27 % من احتياجاتها من الطاقة المحلية عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 مما يقلل من اعتمادها على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم وقد ساهم إنشاء محطة «شيبوك 1» في توفير ما يصل إلى 400 وظيفة محلية أثناء عمليات البناء وشق 50 كيلومتراً من الطرق الجديدة.

محفظة

تعد «شيبوك 1» المحطة الخامسة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح ضمن محفظة مشاريع شركة «مصدر» بقارة أوروبا وذلك بعد كلٍ من محطة مصفوفة لندن والتي تقوم بتوليد 630 ميجاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة وهي أكبر محطة عاملة لطاقة الرياح البحرية في العالم و«دادجون»لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بقدرة 402 ميجاواط و«هايويند سكوتلاند» أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية على نطاق تجاري في العالم وتبلغ استطاعتها 30 ميجاواط.