وزارة الموارد البشرية والتوطين تدعم برنامج «أبشر»

المصدر: دبي - وام

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرتي تفاهم مع كل من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبنك الإمارات دبي الوطني بشأن تعزيز التعاون في برنامج «أبشر».

ويوفر برنامج «ابشر» أكثر من 800 عرض وخصم حصري للمواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص تقدمها جهات حكومية وخاصة شركاء في المبادرة.

وتم توقيع المذكرتين على هامش مشاركة الوزارة في معرض «جيتكس للتقنية 2019» الذي اختتم أمس.. حيث وقعهما كل من محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة وهشام القاسم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني.. فيما وقعت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقالت فريدة آل علي إن توقيع مذكرتي التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع قاعدة شركاء «ابشر».

وأوضحت أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى تشجيع رواد الأعمال من الأعضاء المسجلين لدى المؤسسة للتسجيل في برنامج «أبشر».

وأضافت أن مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك الإمارات دبي الوطني تتضمن تعزيز التعاون في مجال تبادل ترويج الخدمات والمزايا التي يقدمها كل طرف لعملائه عبر برنامج «أبشر» الخاص بالوزارة ومنصة «Liv.» التابعة للبنك وهو الأمر الذي يعزز من جهود الوزارة الرامية إلى دعم وتمكين المواطنين العاملين في القطاع الخاص.