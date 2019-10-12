سلطان القاسمي يطّلع على مكتبة الإسكوريال الإسبانية

المصدر: مدريد - البيان

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس الأول، مكتبة الإسكوريال الإسبانية التي تقع في العاصمة الإسبانية مدريد.

استهل سموه زيارته بالتجول في أروقة مباني الإسكوريال المكونة من القصر الملكي، والكنيسة، والمعهد الديني، والمتحف، وعدد من المباني والمرافق الأخرى، وتعدّ من أهم الصروح الملكية في أوروبا لضخامتها ومحتوياتها الفنية ومكتبتها الشهيرة.

وتحتوي المكتبة على ما يقارب 45 ألف قطعة بين كتب ومجلدات وخرائط ومخطوطات ونقود ومنحوتات ورسوم، وتغطي محتويات المكتبة مختلف العلوم من الفلسفة والشعر والسياسة بلغات مختلفة بما في ذلك اللاتينية، واليونانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والإنجليزية، والعربية، والفارسية .

واطلع سموه بعدها على القاعة الرئيسية لمكتبة الإسكوريال، حيث تعرف على محتوياتها من مجسمات جغرافية ومجلدات وكتب في مختلف العلوم واللغات .

ثم زار صاحب السمو حاكم الشارقة قسم المخطوطات النادرة بالمكتبة، حيث اطلع سموه على مجموعة من المخطوطات التاريخية والجغرافية والعلمية وكذلك مخطوطات في علوم اللغة والنحو، حيث تزخر مكتبة الإسكوريال بمجموعة كبيرة من المخطوطات العربية .

ومن أهم المخطوطات التي اطلع عليهاسموه، مخطوط لباب المحصل في أصول الدين كتاب من تأليف ابن خلدون، وهو اختصار وتهذيب لكتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي والذي أتمه ابن خلدون بخطه في القرن 14 ميلادي، ومخطوط توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي من القرن 13، ومخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب لسراج الدين عمر بن الوردي من القرن 14، ومخطوط «السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات»، لمحمد بن ظافر من القرن 12، وكتاب «منافع الحيوان» لابن الدريهم من القرن 14 الميلادي.

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