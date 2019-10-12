حاكم عجمان يهنئ عذراء حسن بن ركاض بفوزها بعضوية المجلس الوطني

المصدر: عجمان - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهده والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية.. الفائزة عذراء حسن حميد بن ركاض من أم القيوين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي في انتخابات 2019.

وأشاد سموه خلال لقاء عضوة المجلس الوطني الاتحادي في مكتبه بديوان الحاكم بالقرار والخطوة المهمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة برفع تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% في الدورة الانتخابية الحالية لعام 2019.

وأكد سموه أن هذه المبادرة تأتي في وقتها الصحيح ترسيخاً للدور الريادي للمرأة الإماراتية في شتى القطاعات والمجالات التنموية بعد أن أثبتت المرأة قدرتها وجدارتها في تحمل المسؤولية في كل مجالات الحياة.

وتقدمت العضوة عذراء حسن بن ركاض بالشكر الجزيل لصاحب السمو حاكم عجمان على هذا اللقاء وتهنئتها ومساندتها في رحلتها الانتخابية والوصول إلى قبة البرلمان وثقته وتشجيعه لها للانخراط في العملية الديمقراطية وخاصة أنها إحدى موظفات حكومة عجمان، مؤكدة أنها ستعمل من أجل تحقيق المبادئ التي ترشحت من أجلها لخدمة أبناء وطنها من خلال الجد والعمل البناء لخدمتهم وخدمة الوطن.