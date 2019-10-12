حمدان بن زايد: القيادة حريصة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين

المصدر: الظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين فيما يخص المساكن والأراضي والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع ومستويات عالية من الرفاهية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه لعدد من مشاريع البنية التحتية للأراضي السكنية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والتي يتم تنفيذها من قبل شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بتكلفة تبلغ حوالي 650 مليون درهم.من جانب آخر زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان كلاً من محمد علي بن رصاص المنصوري وحمد خميس بن ذيبان المنصوري ومحمد زايد المنصوري وذلك في منازلهم بمدينة زايد.