سعيد بن طحنون يحضر أفراح النعيمي والكويتي والكتبي

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس في صالة الخبيصي بمدينة العين حفل الاستقبال الذي أقامه علي فهد علي فهد النعيمي بمناسبة زفاف نجله فهد إلى كريمة سعيد هلال محمد هلال الكويتي.

كما حضر في صالة الظاهر في منطقة العين الحفل الذي أقامه مصبح سالم مبارك الكتبي بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة غانم سالم عبيد الكتبي وحفل سالم حمد محمد قرين الكتبي بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة سعيد حمد محمد قرين الكتبي.

وحضر الحفلين عدد من الشيوخ وكبار الشخصيات وأعيان القبائل.

وشاركت فرق العيالة بعروض متنوعة من التراث الإماراتي.