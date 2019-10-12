«الوطني» يشارك باجتماعات الاتحاد البرلماني في بلغراد غداً

المصدر: أبوظبي-وام

يشارك المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الجمعية الـ141 والدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر العالمي للشباب البرلمانيين، واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر الحالي في مدينة بلغراد بصربيا.

تترأس الوفد معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي ويضم في عضويته علي جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي والدكتور سعيد عبدالله المطوع والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وفيصل حارب الذباحي، وعفراء راشد البسطي، وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وكل من أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس وأمل عبدالله الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني للمجلس.

ويشارك في الاجتماعات أكثر من 1700 برلماني من 140 دولة وبحضور أكثر من 70 رئيس برلمان وشريكاً من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم لحضور الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت عنوان «تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي».

وسيناقش البرلمانيون أحدث المستجدات للارتقاء بالمساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، والدفاع عن حقوق الإنسان للبرلمانيين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ويشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والآسيوية بهدف تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا المطروحة على أجندة الاجتماعات ولا سيما ذات الاهتمام المشترك.