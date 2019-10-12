«لحظات أبوظبي» تستضيف القائمين على دور العبادة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة تنمية المجتمع، جولة تعريفية للقائمين على دور العبادة لغير المسلمين والقائمة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى عدد من المنشآت الأهلية العاملة في الإمارة، إلى خيمة المبادرة المجتمعية «لحظات أبوظبي»، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية في العاصمة والمستمرة على مدار العام الجاري.

وتعد «لحظات أبوظبي» واحدة من مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بميزانية 50 مليار درهم، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة لتصبح واحدة من أفضل المدن عالمياً لممارسة الأعمال والاستثمار والمعيشة والعمل والزيارة.

وجاءت الجولة التعريفية بهدف تعريفهم بالفعاليات والبرامج والأنشطة التي ستتضمنها لحظات أبوظبي، والتي ستنطلق رسمياً اعتباراً من 17 أكتوبر، في خمس مناطق رئيسية في أبوظبي، وهي جزيرة الريم، والكورنيش، والبطين، وجزيرة الحديريات، ومنطقة وسط العاصمة «داون تاون».

وشهد الجولة سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة، إضافة إلى القائمين على دور العبادة لغير المسلمين والمنشآت الأهلية وأفراد عائلاتهم، إذ جاءت الزيارة في أجواء عائلية مفعمة بالإيجابية والسعادة، رسمت روح التآلف والاندماج بين كافة الحضور.