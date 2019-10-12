أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ 14 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم شرطة أبوظبي المؤتمر الدولي الثالث للطوارئ، 2019 والذي سيعقد في فندق انتركونتيننتال أبوظبي في الفترة من 14-16 أكتوبر الجاري تحت شعار «مواجهة تحديات الطوارئ من أجل مجتمع آمن ومتسامح».

وأوضح العميد زايد محمد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة، بقطاع العمليات المركزية، إن المؤتمر سيناقش أفضل التجارب والمستجدات الجديدة في مجال الطوارئ والممارسات العالمية في ثماني جلسات هي: البحث والإنقاذ، واستمرارية الأعمال، وتحليل البيانات، وتخطيط الطوارئ والقيادة، والمواد الخطرة، والدعم اللوجستي، والتحصين النفسي، والتدخل السريع.

وأفاد بأنه سيتم احتساب ساعات معتمدة «تعليم طبي مستمر» لحضور المؤتمر من كلية الجراحين البريطانية، ودائرة الصحة - أبوظبي.

وتتناول الجلسات موضوعات، الطوارئ والتسامح والفرز الطبي في الحوادث.