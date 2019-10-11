توضيح مهم من طرق دبي حول مخالفات المركبات خلال مباراة منتخبنا الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بعض الملاحظات الواردة حول مخالفات المركبات خلال مباراة منتخبنا الوطني أمس.

وذكرت الهيئة في حسابها على تويتر ان المخالفات التي تم تحريرها بحق المركبات هي مخالفة الوقوف الممنوع فوق الرصيف، وهي من المخالفات الخطرة التي تؤثر على سلامة المشاة.

وأضافت أن الوصول لموقع استاد آل مكتوم يمكن عبر مترو دبي وحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، إلى جانب المركبات الخاصة.

كما توجد مواقف يزيد عددها على 2500 بمسافة مشي 500 متر، وهي مواقف كافية لاستيعاب الطلب خلال المباريات، علما أن عدد المخالفين بلغ 53 مركبة.