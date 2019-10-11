محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بفوزه بجائزة «نوبل» للسلام

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بفوزه بجائزة "نوبل" للسلام.

وقال سموه في حسابه على "تويتر" "خالص التهاني لصديقي العزيز رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بفوزه المستحق بجائزة نوبل للسلام.رجل حكيم صنع السلام والأمل في بلده وجواره، تكريم في محله لشخصية استثنائية".

وفاز آبي أحمد بالجائزة لجهوده الكبيرة من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي، وخصاة مبادرته الحاسمة التي هدفت إلى تسوية النزاع الحدودي مع إريتريا.