أمينة الطاير تؤكد الدور الريادي للإمارات في دعم المرأة

المصدر: دبي - وام

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية رئيسة مجلس الإدارة، الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم وتعزيز المرأة على المستويين المحلي والعربي.

وقالت الشيخة أمينة، بمناسبة إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في أبوظبي، إن احتضان الإمارات لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة بصمة حضارية وتاريخية تؤكد جهود ومساندة ودعم «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة.

وأضافت أن «أم الإمارات» صاحبة بصمات خالدة على جدار الإنسانية وأيادٍ بيضاء طوقت مسيرة المرأة الإماراتية والعربية.

وأشارت إلى أن احتضان دولتنا الغالية لإطلاق هذه الوثيقة ومساندة «أم الإمارات» لها يعد عملاً تاريخياً ملهماً في مجال تمكين المرأة والتأكيد على دورها الريادي والاستثنائي، وهنا نسترجع شريط الذكريات الخالدة ونتوقف عند دعم زايد الخير حكيم العرب مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، عندما قال المرأة نصف المجتمع وواجبنا إطلاق قدراتها الكامنة. وأفادت الطاير أن إطلاق الوثيقة العربية في عاصمة السلام العالمي أبوظبي رسالة مبنية على الغايات الأخلاقية وتجسيد تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.