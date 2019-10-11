شرطة أبوظبي تشارك في ملتقى «القيادة بالأخلاق»

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في ملتقى «القيادة بالأخلاق.. وجهات نظر محلية وعالمية»، التي نظمتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتعزيز نشر معايير الثقافة المؤسسية، والتعرف إلى المطابقة وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي، والتحديات التي تهم العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأفضل الممارسات الدولية.

واستعرض العقيد مطر المهيري مدير إدارة مكافحة الفساد، معايير النزاهة الوظيفية، مشيراً إلى دور الإدارة وطرق الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وقال الدكتور غاريث غودير الرئيس التنفيذي لـ«صحة»، إن الشركة قامت بتنظيم أول مؤتمر للتوعية بأخلاقيات العمل والمطابقة من أجل تثقيف القيادة العليا، والمديرين بجميع منشآتها.