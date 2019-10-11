98 % السعادة في إدارة المالية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الجهود التي تقوم بها الإدارة العامة للمالية في سبيل إسعاد موظفيها، ما أدى إلى حصول الإدارة على المركز الأول في استطلاع السعادة الوظيفية الحكومي بنسبة 98% لعام 2018.

جاء ذلك خلال تفقده للإدارة العامة للمالية ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد لشؤون الإدارة، والعميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ونائبه العميد حميد سالم السويدي، والعميد جميل آل رحمة، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمالية، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المري على مؤشرات أداء الإدارة العامة للمالية والتي تم توزيعها على خمس إدارات، وهي إدارة الموازنة والحسابات من خلال مؤشر نسبة الالتزام بالموازنة العامة للمصروفات على مستوى الدائرة، وإدارة المدفوعات من خلال مؤشر معدل الوقت اللازم لدفع المستحقات (موردون، موظفون)، خلال فترة زمنية محددة، وإدارة الإيرادات والصندوق من خلال مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات الذاتية (نسبة الالتزام بتحقيق الإيرادات الذاتية المخطط لها)، وإدارة الاستثمار والترشيد من خلال مؤشر نسبة الزيادة في الإيرادات الناتجة عن برامج تنمية الإيرادات على مستوى الدائرة، وإدارة الشؤون الإدارية من خلال مؤشر السعادة الوظيفية (استطلاع رأي الموظفين).

إنجازات

كما اطلع اللواء المري على أهم إنجازات الإدارة الــعامة للمالية، بالإضافة إلى المشاريع الحالية والمستقبلية.