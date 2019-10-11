وفد بحريني يطلع على الأنظمة المرورية الذكية في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد وفد من الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين الشقيقة، بالتطور الكبير الذي حققته شرطة أبوظبي في الأنظمة المرورية الذكية.

والتقى العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الوفد، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في المجالات المرورية.

وتعرف الوفد البحريني من خلال عرض تقديمي على الهيكل التنظيمي لمرور أبوظبي، والأهداف والمؤشرات التي تدعم خطة السلامة المرورية، وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في خفض عدد الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة والجهود الجارية بالتنسيق مع الشركاء في تطبيق أفضل الممارسات في السلامة المرورية.