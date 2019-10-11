قائد عام شرطة عجمان يستضيف موظفي «ساعة مع القائد»

المصدر: عجمان - البيان

استضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، ضمن مبادرة «ساعة مع القائد»، عدداً من موظفي إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وقسم مسرح الجريمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، لتعزيز التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد وموظفيه وإسعادهم.

والتقى القائد العام بالموظفين في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، وتحدث بدون حواجز بصفته أخاً وزميل عمل عن مسيرته المهنية والتحديات التي واجهها وبذل الجهود المنعكسة على تقدم العمل، مؤكداً الدور المهم للإيجابية والابتكار في النجاح والتميز والارتقاء بالمؤسسة.