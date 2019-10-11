«الموانئ والجمارك» تعرض 17 مشروعاً

المصدر: دبي - البيان

استقبلت منصة مؤسسة الموانئ والجمارك، خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019، وفوداً دبلوماسية وتجارية وطلاب الجامعات، إلى جانب العديد من الشخصيات العامة والمسؤولين ومديري دوائر الجهات الحكومية، واستعرضت الجهات التابعة للمؤسسة 17 مشروعاً مبتكراً اعتمدت التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي.

وشاركت دائرة التخطيط والتطوير بمبادرات تستــهدف تقليص الأعمال الورقية، وخفض فرص الأخطاء البشرية، وإعطاء قرار أفضل في الوقت الفعلي للتفتيش، وأداء العملية بشكل أسرع وزيادة عدد المنشآت، حيث ستتم عملية التفتيش للمنشآت عبر استخدام الأجهزة اللوحية الذكية، ومبادرة نظام التـــدريب الإلكتروني، والذي يساعد في توفير الدورات التدريبية لموظفي تراخيص داخلياً بطريقة إلكترونية.