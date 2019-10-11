«دبي الذكية» ترفع شعار «لا ورق»

المصدر: دبي - البيان

اختُتمت، أمس، فعاليات الدورة 39 من معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، الذي جمع نخبة المبتكرين العالميين في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والقادة الحكوميين والمبدعين في المجال التقني.

ونجح المعرض في اجتذاب أكثر من 4500 شركة عارضة من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 750 شركة ناشئة من 75 دولة، كما حرص عمالقة التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وأبل وأمازون وساسونغ وهواوي وإريكون ودل تكنولوجي وغيرها، على طرح تقنيات جديدة يتم الكشف عنها لأول مرة خلال فعاليات المعرض.

دبي الذكية

وبرزت مشاركة «دبي الذكية» في فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «دبي لا ورقية»، حيث شهد جناحها توقيع 13 مذكرة تفاهم وتقديم 13 عرضاً تقديمياً، كما استقبل الجناح عدداً كبيراً من الوفود رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.

وشارك تحت مظلة جناح دبي الذكية في الحدث 47 جهة حكومية وخاصة في دبي عرضت مجموعة كبيرة من الخدمات الذكية.

وسلّطت دبي الذكية الضوء على تحديثات وتطورات استراتيجياتها ومبادراتها لتسريع عملية التحول نحو حكومة لا ورقية بالكامل، وتعزيز ريادة دبي على مستوى العالم في قطاع المدن الذكية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي اللاورقية 2021، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير2018، بهدف رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية وجعلها بلا أوراق بنسبة.

وحتى الآن، نجحت 15 جهة حكومية في دبي في تخفيض استهلاكها الورق بمقدار 74 مليون قطعة سنوياً، مما يوفر 3.5 ملايين ساعة و335 مليون درهم على الحكومة. وقد انضمت 25 جهة حكومية إلى هذا الجهد، متعهدةً بخفض استهلاكها من الورق في المستقبل القريب، تماشياً مع جهودها الرامية إلى تنفيذ محور تخفيض استهلاك الورق ضمن الاستراتيجية.

وفي محور توفير منظومة الخدمات الذكية، أعلنت دبي الذكية، خلال المعرض، عن توفير تطبيق «دبي الآن» 88 خدمة حتى الآن، من خلال تقديم رحلات متكاملة للمتعاملين، ما ساعد على تقليل عدد المرات التي يحتاج فيها الأفراد إلى زيارة مراكز خدمة المتعاملين سنوياً من 23 إلى 9 زيارات فقط، ما يوفر 28 ساعة في السنة.

من جهة أخرى، ألقت دبي الذكية الضوء على مستجدات مشروع «الهوية الرقمية» - منصة الهوية الوطنية الموحدة، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2018 بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، والتي أصبحت توفر حالياً 89 خدمة مختلفة من جميع أنحاء الدولة للمواطنين والمقيمين وللزوار قريباً.

ويتيح تطبيق المشروع لجميع المواطنين والمقيمين الوصول إلى خدمات القطاعين الحكومي والخاص من خلال تسجيل الدخول الفوري، عبر عملية آمنة للمصادقة على تطبيق «الهوية الرقمية» للهواتف المتحركة، ومعلومات دخول موحدة.

أسبوع حافل

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لـ«دبي الذكية»: «نسدل الستار على أسبوع حافل من الإنجازات والنجاحات التي شهدها جناح دبي الذكية في أسبوع جيتكس للتكنولوجيا 2019، بالتعاون والشراكة مع 47 جهة حكومية وخاصة.

وقد سعدنا بحجم المبادرات والمشاريع والخدمات المبتكرة والمتطورة التي قدمتها الجهات لدعم مسيرة دبي نحو التحول إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، من خلال توفير منظومة خدمات حكومية رقمية بالكامل توفر الوقت والجهد على المتعاملين، وتعزز قدرات دبي التنافسية ونموها الاقتصادي».

واختتمت قائلة: «نؤكد استمرارية تعاوننا الوثيق مع جميع الجهات، لتعزيز الواقع الذكي في إمارة دبي بشكل يلمسه الناس بجميع جوانب حياتهم ويؤثر إيجاباً في تجاربهم اليومية».

وفود

استقبل جناح دبي الذكية عدداً من الوفود الرسمية من جميع إمارات الدولة ومن القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن زيارة وفود من دول المنطقة والعالم. إضافة إلى ذلك، استضاف الجناح 10 وفود دولية، بما في ذلك وفد ياباني من شركة دايهاتسو، ووفد صيني يمثل عدداً من الشركات الخاصة، إلى جانب وفود من السعودية، وأذربيجان، وسنغافورة، ونيويورك، والمملكة المتحدة.