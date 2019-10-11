شركة «Key2enable» تفوز بتحدي «سوبرنوفا»

المصدر: دبي - البيان

فازت شركة Key2enable بنسخة عام 2019 من مسابقة سوبرنوفا، التي أقيمت على هامش «جيتكس لنجوم المستقبل»، وحصلت على الجائزة الأولى، التي بلغت قيمتها 100 ألف دولار. وتتخصص الشركة الناشئة الأمريكية البرازيلية في مجال تقديم حلول مبتكرة لأصحاب الهمم لمساعدتهم على التواصل والتفاعل، خلال حياتهم اليومية بشكل مستقل.

وشهد اليوم الأخير من «جيتكس نجوم المستقبل» تنافس 35 شركة ناشئة رائدة من أصل 400 شركة من 29 دولة، للحصول على أكبر جائزة على مستوى المنطقة، وذلك ضمن 11 فئة مختلفة، تتضمن فئة بطل مسابقة سوبرنوفا.

وبعد جولة مليئة بالمنافسات، تم إعلان اسم فريق شركة Key2enable باعتباره الفائز النهائي وحصل على لقب بطل مسابقة سوبرنوفا. وهي شركة تهدف إلى توفير حلول رقمية تمكن أصحاب الهمم من الحصول على استقلاليتهم والاعتماد على الذات، خصوصاً لدى الفئة التي تعاني من إعاقة حركية وعقلية، من خلال حلول مبتكرة.

وقال جوز روبينغر، الشريك المؤسس للشركة والمدير الإبداعي لدى Key2enable: «إن المشاركة والفوز في تحدي سوبرنوفا كان تجربة رائعة. تم تكريم ما نقدمه من تقنيات تساعد أصحاب الهمم. إن الفوز بالجائزة سيساعدنا على إبداع أمور أكبر من ذلك بكثير.

إن جيتكس لنجوم المستقبل فعالية مبهرة، حيث تجمع الكثير من المهتمين والمبدعين في مجال التقنيات المستقبلية من الكثير من الدول هنا في دبي وهي لا شك مدينة عالمية رائعة». وقدمت نسخة هذا العام من المسابقة ثلاث فئات جديدة هي أفضل أثر بيئي، وأفـــضل شركة ناشئة عالمية، وأفضل شركة من جيل ما بعد الألفية «جيل زد».