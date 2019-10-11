«دبي لإدارة الأصول» تطلق تطبيقاً لإدارة إسكان الموظفين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دبي لإدارة الأصول»، التابعة لدبي القابضة، عن إطلاق تطبيق DubaiAM Life الجديد لإدارة إسكان الموظفين، الذي صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات السكن للعملاء من الشركات، ولمديري شؤون إسكان الموظفين، وذلك من خلال المجمعات السكنية العشرة التابعة للشركة.

يعمل التطبيق الجديد لكل من عملاء الشركات، بخاصية تصنيف إسكان الموظفين، وفقاً لنوعية المستخدمين الفعليين، ما يسهم في تعزيز الكفاءة، وتسهيل عملية التواصل، وتخصيص برامج خاصة لكل فئة من الموظفين.

ويعد التطبيق الأول من نوعه في دبي، ليلائم كافة المستخدمين، بما فيها المؤسسات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة التي تقدم خدمة إسكان الموظفين لكوادرها.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق من مديري الشركات ومديري السكن من الاطلاع على العقود، وتحديد الوحدات السكنية للمستأجرين، ونقل الوحدات بين الشاغلين، وإدارة المحفظة الكاملة من خلال منصة مركزية.

كما تسمح منصة التطبيق للمستخدمين بتقديم طلبات الخدمة، وتعقبها وإدارتها في أي وحدة تابعة لهم، في حين تسمح لوحة التحكم المتكاملة لمديري الشركات والسكن، بالاطلاع على جميع الطلبات ومعلومات أخرى عن الوحدات. وبإمكان المستخدمين كذلك مشاهدة الفعاليات القادمة، وآخر المستجدات حول المبادرات المجتمعية التي تطلقها شركة دبي لإدارة الأصول.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة: نؤمن بأهمية الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لتعزيز جهود خدمة العملاء لدينا.

ويعكس هذا التطبيق التزامنا المطلق، بأن نكون شريكاً مفضلاً للشركات المحلية والدولية، التي تتطلع إلى تزويد موظفيها بالسكن المناسب في دبي، وذلك من خلال توفير الخدمة المضافة التي تسمح بإدارة محافظ سكن الموظفين بكفاءة.

وتلبي مميزات التطبيق وتصميمه جميع متطلبات المستأجرين واحتياجاتهم، ما يعكس فهمنا العميق لهذه الاحتياجات، بفضل جهودنا المستمرة طوال ثلاثة عشر عاماً، والرامية إلى توفير حلول السكن للشركات.

وشهدت المرحلة التجريبية للمنصة الجديدة، ردود فعل إيجابية من شركاء سكن الموظفين لشركة دبي لإدارة الأصول، بما في ذلك «مدارس جيمس التعليمية» و«سوفيتيل» وغيرهما. وقد أشاد مستخدمو التطبيق ببساطة واجهة الاستخدام، وسهولة إكمال المعاملات، والقدرة على إدارة الوحدات والطلبات بفعالية.

وقال متحدث عن «سوفيتيل»: «المنصة سهلة وسريعة الاستخدام. نحن نقدر بشكل خاص، خيار الإبلاغ عن مشكلات الصيانة التي تسمح لنا أيضاً بحجز تقني في الوقت الذي يناسبنا».

أما المتحدث عن «مدارس جيمس التعليمية»، فقال: «إطلاق هذا التطبيق يؤكد التزام شركة دبي لإدارة الأصول بعملائها من الشركات، ويزود مديري إسكان الموظفين بجميع المعلومات اللازمة».