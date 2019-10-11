«غرفة دبي» تُعرّف وفوداً بفرص الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة دبي زيارات لثلاثة وفود تضم شركات ناشئة متخصصة في قطاع التقنية من البرازيل وإثيوبيا وأذربيجان من خلال مكاتبها التمثيلية في هذه الأسواق على هامش «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، حيث جالت الوفود على أجنحة المؤسسات والشركات والدوائر المشاركة بالمعرض. وعقدت الوفود أكثر من 100 اجتماع مع ممثلي هذه الأجنحة لبحث فرص التعاون والشراكات في مجال تقنية المعلومات والابتكار والذكاء الاصطناعي ومجالات تقنية أخرى. وتعرف أعضاء الوفود على الخدمات المتنوعة المتقدمة التي توفرها الشركات والدوائر المشاركة في المعرض.

وأتاحت الغرفة للوفود فرصة التواصل مع مستثمرين مهتمين ونسقت لهم زيارات متنوعة وسهلت مشاركتهم في برنامج خاص لمسرعات المشاريع الناشئة، وشمل برنامج الوفود عرضاً تعريفياً قدمته الغرفة حول المشهد الاقتصادي بالإمارة.