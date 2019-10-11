أحكام قضائية «إلكترونية» في دبي

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

كشفت محاكم دبي عن إطلاق منصة العدالة الرقمية الأولى من نوعها بالمنطقة، والتي يبدأ العمل بها رسمياً، اعتباراً من بعد غد.

وستعمل المنصة على تسريع إجراءات التقاضي في القضايا التجارية، وتختصر الوقت والجهد لأطراف القضية بنسبة تتعدى 80%، كذلك تعتمد على أعلى تقنيات الاتصال عبر الفيديو في العالم بأسلوب آمن، مؤكداً أن الحكم الذي يصدر إلكتروني، ويأتي ضمن الانتقال للحكومة اللاورقية.

وجاءت فكرة المنصة، بهدف تحقيق أعلى نسبة إسعاد للمتعاملين، وتوفير الوقت والجهد على أطراف القضية.

وإذا كان أحد أطراف القضية خارج الدولة، ولديه جلسة، فيمكنه الحضور والاستماع ومشاهدة القاعة الرقمية والإدلاء بالأقوال، وتقديم المستندات، والحصول على الحكم إلكترونياً دون الحاجة للانتقال إلى مبنى المحكمة، أو تعطيل العملاء في حالة عدم ضرورة وجودهم شخصياً.

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