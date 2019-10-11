حمدان بن زايد: المشاريع المُنفّذة بالظفرة تلبي التطور المتصاعد

المصدر: الظفرة - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن مشاريع البنية التحتية، التي يتم تنفيذها حالياً في عدد من مدن منطقة الظفرة، تنسجم مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية للمجتمع، وتلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمدينة السلع، تفقّد خلالها عدداً من مشاريع البنية التحتية التطويرية الحالية والمستقبلية التي يتم تنفيذها في المدينة.

وقام سموه بجولة في منفذ الغويفات الحدودي، تعرف خلالها إلى جهود شرطة أبوظبي التطويرية للارتقاء بالخدمات والتجهيزات التي يوفّرها المنفذ في سبيل التسهيل على المسافرين وإنجاز معاملاتهم بكل يسر ووفق أفضل المعايير.

وتعرّف سموه إلى سير العمل في الأعمال التطويرية ومنشآت المنفذ الجديدة التي يجري العمل على إنجازها بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وفق مواصفات متطوّرة، بهدف رفع طاقته الاستيعابية، وتوفير بنية تحتية مستدامة ترتقي إلى أحدث التقنيات المستخدمة، وتلبي احتياجات الجهات المشغلة للمنفذ الحدودي، إذ تم تنفيذ 10 مسارات تخدم السيارات السياحية، ومسارين للحافلات في كل اتجاه، ومسارات ومواقف للشاحنات باتجاه خروج الدولة مزودة بكبائن لموظفي الهوية والجنسية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

كما يوفر المشروع خمسة مباني استراحة لموظفي المنفذ الحدودي مزودة بكل المتطلبات، إضافة إلى العمل على وضع التصاميم الخاصة بإنشاء مبنى متكامل يخدم إجراءات الإدارة العامة للجمارك مزود بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعد ذلك شاطئ السيدات الذي يضم 8 مبانٍ خدمية بمساحة إجمالية تبلغ 790 متراً، تشمل مكاتب إدارية، ومرافق للحراسة، وفرقاً للإنقاذ، ومواقف للسيارات، وغرف استراحة، ومجلساً للنساء، ومطاعم متنوعة، ومحالّ لبيع المواد المتنوعة التي يحتاج إليها زوار الشاطئ، ومرافق عامة وخدمية متنوعة تضمن الراحة والرفاهية للزوار.

كما زار سموه ميناء السلع للصيادين، وتعرف إلى الخدمات التي تُقدَّم للصيادين والشركات العاملة في المنطقة، ووجّه سموه بتوفير جميع الخدمات والمرافق وتحسينها للمرفأ.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان المواطنين: خليفة طارش خليفة المنصوري، وحمد خميس الحديلي المنصوري، في منزليهما بمدينة السلع.

ورحّب المواطنان بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وأعربا عن سعادتهما وأفراد أسرتيهما وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين، وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

رافق سموه، خلال جولته في مدينة السلع، سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والعقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.

شاطئ السيدات

سيقدّم شاطئ السيدات حال الانتهاء من أعماله أرقى الخدمات الترفيهية للسيدات، وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وفي بيئة صحية آمنة، وضمن إجراءات تحفظ الخصوصية وتراعي قيم وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي الأصيل، وفي الوقت ذاته يتيح الشاطئ للسيدات فرصة الاستمتاع بمكوناته ومرافقه بكل حرية واطمئنان.