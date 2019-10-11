مركز الشباب العربي يموّل 3 مشاريع فائزة بـ«حلول شبابية»

المصدر: عمّان - البيان

شهدت العاصمة الأردنية عمّان، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات مبادرة «حلول شبابية» التي ينظمها مركز الشباب العربي، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، حيث تم اختيار 3 مشاريع فائزة لتمويلها من المركز.

وحضر الإطلاق في المركز الثقافي الملكي معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، ود. تمام منكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد.

مركز الأردن للشباب

وعلى هامش حفل إعلان الفائزين، شهد الأمير الحسين بن عبد الله توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد ومركز الشباب العربي التي نصّت على إنشاء مركز شباب ريادي متكامل في الأردن، على أرض تم تقديمها من قِبل أمانة عمان الكبرى، كجزء من شبكة المراكز الشبابية الإقليمية التي يعمل مركز الشباب العربي على إنشائها، بهدف توفير بيئة مناسبة وحاضنة لإبداعات الشباب وابتكاراتهم.

ويأتي إنشاء المركز، بحسب مذكرة التفاهم، بهدف خلق منصة هادفة إلى تنمية قدرات الشباب الأردني، وصقل مهاراتهم وتوظيفها في خدمة مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

ونصّت المذكرة على الإعلان عن مسابقة تفتح الباب أمام الشباب الأردني للمشاركة في وضع تصاميم مرافق المركز، حرصاً على تنفيذ تصميم يتوافق يلبّي طموحات وتطلعات الشباب إلى العمل ضمن منظومة إبداعية تهدف إلى بناء مجتمعات شبابية رائدة تسهم في إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم.

ووقّع مذكرة التفاهم عن مركز الشباب العربي معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائبة رئيس مركز الشباب العربي، وعن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، بحضور سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، وممثلين عن فرق عمل المؤسستين.

علاقات

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «تجمعنا مع الأردن علاقات قوية تقوم على أسس تاريخية راسخة، ورؤية مشتركة وشاملة من القيادة الرشيدة لكلا البلدين الشقيقين، للنهوض بواقع الشباب والاستفادة من طاقاتهم في دفع مسيرة التطور، تُوّجت بشراكة استراتيجية بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد، للعمل معاً على مبادرات لتفعيل دور الشباب، وتحقيق الأهداف المشتركة في توظيف واستثمار قدرات الشباب وإبداعاتهم على نحو أمثل، للإسهام في مسيرة التنمية والتطور في مجتمعاتهم».

وأضافت معاليها: «تحتضن الأردن كفاءات شابة لها إنجازات كثيرة في مجالات متعددة، واليوم هدفنا هو دعم هذه المواهب التي تزخر بها المملكة، ونقدّم للشباب العربي نماذج حقيقية وملهمة عبر تهيئة البيئة المناسبة التي تمكّن المبدعين من ترجمة ابتكاراتهم وتوظيفها بالشكل الأمثل، لتأسيس أعمالهم وتحويلها إلى مشروعات مؤثرة تعود بالنفع على مسيرة التقدم الازدهار في المملكة، وتعزز مكانتها كبوابة لشركات تبلورت من أحلام صغيرة، وانطلقت نحو آفاق أوسع من النجاح والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية».

استراتيجية

ومن جانبه، قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «تلقّت مبادرة (حلول شبابية) منذ انطلاقتها مقترحات لمشروعات ريادية تتميز بالإبداع والابتكار، وتعكس في الوقت ذاته رغبة حقيقة لدى الشباب في العمل على دفع مسار التنمية، من خلال تطوير حلول فعّالة لتوفير الفرص في عالمنا العربي، وخلال هذه الدورة نسعى إلى فتح المجال أمام إبداعات الشباب».

وتعليقاً على تطوير مركز الشباب في الأردن، وكثمرة للشراكة بين مركز الشباب العربي ومؤسسة ولي العهد، قال: «سنعمل مع الشباب الأردني على تطوير مركز يخدم آلاف الشباب يومياً، ويوفر لهم مساحات إبداعية وحاضنات لمشاريعهم، وعشرات الخدمات».