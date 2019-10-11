لا طعون في نتائج انتخابات «الوطني» بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد راشد جبران السويدي، رئيس لجنة الانتخابات في عجمان، عدم ورود شكاوى أو طعون في نتيجة الانتخابات الأولية بإمارة عجمان، كما تم منح المرشحين فترة عشرة أيام منذ إعلان النتيجة الأولية للانتخابات الخاصة باختيار نصف عضوية المجلس الوطني، الأسبوع الماضي، لإزالة الصور والملصقات الإعلانية الخاصة بالحملات الانتخابية.

وأكد السويدي نجاح الانتخابات في إمارة عجمان بتفاعل الهيئة الانتخابية، وأرجع الأمر إلى نجاح الحملات الانتخابية للمرشحين، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطرح البرامج وعرضها للناخبين، وهو الأمر الذي أسهم في جذب الناخبين والتصويت لأصحاب الكفاءة لنيل عضوية المجلس الوطني.

وذكر رئيس لجنة الانتخابات في إمارة عجمان أن الإمارة احتلت المركز الثاني بنسبة مشاركة بلغت 4393 ناخباً من إجمالي 10165 ناخباً يحق لهم التصويت من الهيئة الانتخابية، كما بلغت نسبة المشاركة 43%، وهو الأمر الذي يؤكد زيادة الوعي الانتخابي.

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