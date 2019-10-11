حاكم عجمان يطلع على استراتيجية دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي

المصدر: عجمان - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية وأعمال وأهداف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية ومتابعة إطلاق مبادرات جديدة وشاملة تمكن أفراد المجتمع وفئاته المختلفة، ومنها أصحاب الهمم للاندماج بالمجتمع وتقديم خدمات خاصة لهم.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي قدم للسلام على سموهما.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء أن دولة الإمارات تعد من الدول التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع ولا فرق بين شخص وآخر، وأن الجميع أمام القانون سواسية ونحن هنا جنود لخدمة الوطن، داعياً إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة الإمارات والعمل من أجل تأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين على المشاركة في بناء الوطن من خلال ابتكارات وأفكار ومقترحات يستفيد منها الجميع.

وقال سموه، إن الفضل في ذلك يرجع للمبادئ الإسلامية والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل من الله واهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تعد الإمارات نموذجاً ومثالاً للتعايش كما أنها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة الاهتمام بفئة الشباب والفتيات وأصحاب الهمم والأسرة الإماراتية والتركيز على تقديم خدمات متكاملة وشاملة للنهوض بالكوادر الوطنية.

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