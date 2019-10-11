حلول سحابية متكاملة لمركز «مورو» في المجال الرقمي

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة «مورو» لخدمات مركز البيانات، والمملوكة من هيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «علي بابا كلاود»، ذراع الحوسبة السحابية لمجموعة علي بابا، لتوفير حلول سحابية متكاملة لمركز مورو في مجال الحلول الرقمية.

ووقع المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «مورو» من طرف «مورو»، ودانييل جيانغ من طرف شركة «علي بابا كلاود». وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات وبرامج متعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء والتحول الذكي، والبنى التحتية واسعة النطاق، والحلول السحابية الهجينة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»: «يسعدنا التعاون مع شركة «علي بابا كلاود» العالمية لتوفير حلول سحابية متكاملة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهودنا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات الإحلالية للارتقاء بالخدمات الحكومية».