مجالس المتعاملين تبحث تطوير خدمات حكومية استباقية

المصدر: دبي - البيان

بحث مشاركون في جلسة لمجالس المتعاملين، عقدت ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، سبل تطوير خدمات استباقية سهلة وسريعة تواكب توقعات المتعاملين، وآليات متابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وإشراكهم في تطويرها وإعادة تقييمها بما يضمن تحسين تجاربهم والارتقاء بجودة حياتهم، واستعرضوا التحديات التي قد تواجه المتعامل في رحلة الحصول على الخدمات.

ونظم الجلسة برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ضمن محور المدن الذكية، الذي يركز على المدن الذكية حول العالم وأثر التحولات الرقمية على المجتمع، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة الحياة وتحقيق سعادة المتعاملين.

وشارك في الجلسة مجموعة من المتعاملين والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، عرضوا خلالها رؤاهم وأفكارهم لمفهوم الخدمات الاستباقية في المدن الذكية، والتحديات الحالية التي تواجه الجهات في تصميم أفضل تجربة للمتعامل في رحلة حصوله على الخدمة.