«صحة دبي» تختتم مشاركتها بمواصلة عرض أبرز الخدمات

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة الصحة في دبي مشاركتها في «جيتكس 2019»، حيث عرضت حزمة من أنظمتها ومشاريعها الذكية مثل مشروع «دبي هيلث بوكنج»، لحجز المواعيد الفورية، و«نظام الذكاء الاصطناعي في المطالبات المالية»، وتطبيق MindSpire لمساعدة الأفراد الذين يعانون الاكتئاب على تخفيف أعراض المرض عن طريق استخدام علاج المزاج، مع مراعاة خصوصية الحالات. كما أطلقت الهيئة، خلال مشاركتها في المعرض، مبادرة «شفاء» المتعلقة بأتمتة إجراءات العمل لنظام العلاج في الخارج بهدف توفير الوقت الجهد، ونظام التظلمات والشكاوى الذي يسمح للموظفين بتقديم تظلماتهم المتعلقة بتقييم الأداء السنوي.

واستعرضت الهيئة مبادرة «الجناح الأخضر»، التي يتم من خلالها التصوير الحراري لمنشآت ومباني هيئة الصحة بدبي باستخدام الأنظمة الذكية، دعماً للبيئة الخضراء، وتطبيقها الرسمي الذي استحدثته بشكل شامل ومتكامل، لتسهيل وصول المتعاملين مع الهيئة إلى مجمل خدماتها، وخاصة الطبية منها، ونظام الإنذار الصحي الذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض لوضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة.