3 خطوات لشهادة فقدان جواز السفر

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مذكرة تفاهم لتطوير خدمة التقديم على شهادة فقدان جواز سفر لتصبح عبر منصة «البلوك تشين» المشتركة بين جميع الجهات، حيث ستسهم المنصة الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال النصف الأول من العام المقبل، في تقليص إجراءات التقديم على شهادة «فقدان جواز السفر» من 8 خطوات إلى 3 فقط.

ووقّع المذكرة كل من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وطارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان: «إن الخدمة الجديدة المقدمة ستختصر الوقت المطلوب لتوثيق بلاغات فقدان جوازات السفر من 4 أيام عمل إلى إنجازها خلال نفس اليوم، حيث ستختصر على المتعامل 8 خطوات لإتمام المعاملة ليصبح إنجازها خلال 3 خطوات فقط، ما ينعكس إيجابياً على المستفيدين من الخدمة، ويقلص الجهود المبذولة من الدوائر الـ 4 لإتمامها».

نجاح كبير

ومن جانبه، قال طارش عيد المنصوري: «تعتبر مذكرة التفاهم بمثابة نجاح كبير للأطراف للتميز والريادة ولضمان مستويات عالية من الجودة».

وأشار إلى مجالات التعاون بين الأطراف من خلال التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع «منصة البلوك تشين لخدمة شهادات فقدان جواز السفر» وتوفير الميزانية المخصصة لها، والتعاقد مع الشركة لتوفير الصيانة اللازمة للمشروع، وتشكيل فريق عمل مع جميع الجهات المشتركة في المشروع.