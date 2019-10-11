«طرق دبي» تحمي عائداتها في وسائل النقل بتقنيات متطورة

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة سيسكو الأمريكية مذكرة تفاهم تُعنى باستخدام تقنيات متقدمة في محطات المواصلات العامة، بهدف كشف المتهربين من دفع تعرفة الحافلات العامة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى حماية عائداتها في وسائل النقل.

وقع المذكرة كل من أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وشكري عيد، المدير الإقليمي لشركة سيسكو، بحضور عدد من المعنيين من الجانبين.

وقال أحمد هاشم بهروزيان:«إن التقنية عبارة عن كاميرات ذكية مُثبتة داخل الحافلات تُسهِّل مهمة المفتشين في التعرف إلى المتهربين من دفع تعرفة استخدام حافلات المواصلات العامة التابعة للهيئة، وإن التقنية تعد جيلاً جديداً من الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والمراقبة الفعّالة، وسوف تُستخدم كمرحلة تجريبية في عدد من الحافلات للوقوف على نتائجها المنتظرة، موضحاً أن الحافلات تستقطب ملايين الركاب».