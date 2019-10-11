وزارة تنمية المجتمع تناقش الاستدامة في عصر التقنية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع جلستيْن حواريتين متخصصتين ناقشتا مواضيع مجتمعية دقيقة، تضمّنت مرونة الأعمال وواقع المجتمع والاستدامة والمستقبل في عصر التقنية والذكاء الاصطناعي.

وتم عقد الجلستين ضمن فعاليات الوزارة في جيتكس، حيث جاءت الجلسة الأولى بعنوان: «مرونة الأعمال وتأثيرها على المجتمع»، وقدمها سعيد عبد الله المستشار التقني بوزارة تنمية المجتمع، وسلطان الحمودي مدير أول استمرارية أعمال وإدارة أزمات من «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حيث تطرق خلالها إلى تعريف مصطلح مرونة الأعمال، وتحدّث عن موضوع ارتباط مرونة الأعمال بالقطاعات الحيوية والتنموية، وأثر ذلك على الفرد والمجتمع، إضافة إلى تقديمه في نهاية المحاضرة نصائح وإرشادات عامة بهذا الخصوص.

وأما الجلسة الحوارية الثانية فجاءت بعنوان: «مشكلة الـ 5 $ تريليون باوند»، والتي تطرّقت خلالها المحاضرة مي القاروني إلى أسباب تغيّر الاقتصاد وتركيزه على الاستدامة، ولماذا يجب على الشركات التغيير والتحول للاستدامة، وتشجيع المستهلكين على إعادة تدوير المواد والأجهزة، كما قدمت المحاضِرة عرضاً للدروس المستفادة والإنجازات المحققة لدى الجهات التي بادرت بتطوير الـ Globechain.