مكتوم بن محمد: دبي رائدة التحول الرقمي في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن عملية التنمية الشاملة بما تتضمنه من جهود التطوير التكنولوجي في دبي، والتي يتم تنفيذها في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعزز مكانة الإمارة يوماً بعد يوم في مقدمة مسيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة بشكل عام، بما تحتضنه من أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، وبما تنفذه من مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض جيتكس للتقنية في دورته التاسعة والثلاثين والتي اختتمت أعمالها أمس في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 4500 شركة من 100 دولة، حيث تفقد سموه عدداً من الأجنحة الحكومية على مستوى الدولة، إضافة إلى منصات دوائر حكومة دبي المشاركة في المعرض، وتعرف على أهم المشاريع والحلول الذكية التي تشارك بها تلك الجهات في الحدث التقني الأهم على مستوى المنطقة.

وأشار سموه إلى تنامي أهمية معرض «جيتكس» كأكبر وأهم حدث يجمع رواد صناعة التكنولوجيا في العالم وأهم مطوري التطبيقات والحلول الذكية بما يطرحه الحدث من فرصة للقاء القائمين على قطاع التكنولوجيا في المنطقة والعالم، وما يؤهل له من زيادة إمكانية التعاون في اكتشاف مزيد من الفرص والتقنيات التي تسهم في تحقيق رفاه المجتمعات وتضمن السعادة لأفرادها، في الوقت الذي أصبح اعتماد وتطبيق الحلول الذكية ركيزة أساسية لكل عمليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما تضيفه تلك الحلول من قيمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة فيها والارتقاء بجودتها وتسريع أسلوب تقديمها وتيسير سبل الحصول عليها.

وقال سموه أمس في تدوينتين عبر حسابه في «تويتر»: «زرت اليوم معرض جيتكس 2019..عاماً بعد آخر، يعزز معرض التكنولوجيا الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي رائد في قطاع التقنيات الحديثة، ولاعب رئيسي في قيادة مستقبل التحول الرقمي في المنطقة وخلق قطاعات عمل جديدة تستقطب مئات الآلاف من الشباب». وأضاف سموه: «أكثر من 4500 شركة من 100 دولة تستعرض إبداعاتها وابتكاراتها التقنية الجديدة في «معرض جيتكس 2019»، الذي تحول إلى أكبر منصة معرفية لاستعراض أحدث ما توصل له العقل البشري، ضمن بيئة ابتكارية تسعى لاستثمار تقنيات المستقبل في تحقيق رفاه المجتمعات وازدهارها بتوفير حلول ذكية لتحديات تنموية».

جهات حكومية

وتفقّد سموه خلال الزيارة جناح حكومة أبوظبي والذي تشارك من خلاله 32 جهة حكومية وأكاديمية تحت مظلة حكومة أبوظبي، وأطلع سموه على المبادرات والمشاريع التقنية التابعة لتلك الجهات، وتشمل الخدمات الحكومية، والحلول الذكية، والبيانات والتقنيات الحديثة، وتمكين المنظومة الرقمية، كما تعرّف سموه على أبرز الإنجازات التي حققتها الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في مجال توفير الخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات.

وزار سموه جناح حكومة الشارقة، الذي شهد هذا العام مشاركة 33 دائرة وجهة حكومية تابعة للإمارة، حيث أطلع على الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية التي توفرها تلك الجهات لمتعامليها ضمن مختلف القطاعات، واطلع على المشاريع الجديدة التي أطلقتها بعض الجهات الحكومية للتسهيل على المتعاملين إنجاز المعاملات من خلال العديد من التطبيقات الذكية.

كما توقّف سموه عند جناح حكومة عجمان والذي يضم مشاركات 12 جهة حكومية، حيث استمع إلى شرح حول المشاريع الحالية والمستقبلية التي تقدمها تلك الجهات في مجالات الخدمات الذكية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرها من المشاريع التي تدعم مسيرة التحول الرقمي للإمارة وباستخدام أحدث التقنيات، حيث نظمت حكومة عجمان الرقمية كذلك خلال وجودها في المعرض مجموعة من ورش العمل بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية حول التطبيقات الجديدة وكيفية الاستفادة منها في خدمة الجمهور.

أنظمة ومشاريع

وشملت زيارة سموه جناح حكومة الفجيرة، حيث أطلع كذلك على عدد من المشاريع والأنظمة التي تعكس أنشطة الجهات الحكومية في الإمارة واستخدامها لأحدث التقنيات، كما أستمع سموه إلى شرح حول الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة في منصة حكومة الفجيرة والهادفة لتقليل زيارة المتعاملين إلى مراكز الخدمة وتقليص الوقت والجهد المبذول من جانب الجمهور.

وتوقّف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال جولته في المعرض عند منصة وزارة الداخلية السعودية، حيث تعرّف سموه على ما تقدمه الوزارة من حلول ذكية تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة، والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة ومنها الأمن العام والدفاع المدني وحرس الحدود والجوازات وأمن المنشآت وكلية الملك فهد الأمنية والأحوال المدنية وإدارة السجون ووكالة الوزارة للقدرات الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي والإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية ومركز المعلومات الوطني.

وزار سمو نائب حاكم دبي، أجنحة عدد من الدوائر المحلية المشاركة في المعرض، حيث دشّن خلال زيارته لجناح محاكم دبي بحضور طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي «منصة العدالة الرقمية» والتي تعد أول منصة عدالة قضائية رقمية في الشرق الأوسط، ومشروعاً مبتكراً يختصر المسافات، ويوفر الوقت والجهد والمال على المتعاملين، ويسمح بإجراء محاكمة إلكترونية مرئية وصوتية، تكون في اتجاهين أو أكثر بين كل أطراف التقاضي تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة.

كما زار سموه جناح النيابة العامة في دبي، حيث استمع إلى شرح من المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، حول النظام الإلكتروني «البلاغ الذكي»، التي تمكّن رجال الشرطة من الإبلاغ عن الحوادث المرورية البليغة وقت حدوثها وإرسالها إلى النيابة العامة عبر التطبيق الذكي، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات التحقيق والمعاينة اللازمة للحوادث المرورية الخطرة.

تعزيز الأمن

وتفقَّد سموه منصة شرطة دبي، حيث استمع لشرح حول مشاريعها في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على الممتلكات وزيادة سرعة الاستجابة وإنجاز المعاملات التي تقدمها القطاعات الشرطية المختلفة، وأطلع سموه على مشروع أول مركز شرطة عائم في العالم، الذي سيقدم خدماته في «جزر العالم» ويلبي احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبي الأنشطة الرياضية البحرية، كما أطلع سموه على مشروع «عيون»، الذي يستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة ومنع الجريمة.

وتوقف سموه عند منصة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حيث استمع من اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة، إلى شرح حول أحدث المشاريع التي تقدمها الإدارة خلال المعرض، ومنها «تجربة سفر ذكية» بمختلف مراحلها بدءاً من لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة في المطار وحتى الدخول إلى الطائرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أطلع سموه على التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة في مجال التحول الرقمي.

كذلك، تفقّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث تعرّف سموه على أبرز مشروعاتها ومبادراتها وخدماتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنها «خدمة الاستجابة الذكية»، التي تتضمن عدة خصائص تشمل التشخيص الذاتي للأعطال الفنية للكهرباء والمياه داخل المنازل، وخدمة إشعار باستهلاك مرتفع للمياه، ومبادرات الذكاء الاصطناعي مثل «رمّاس» الموظف الافتراضي المتوفر للإجابة عن استفسارات المتعاملين باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، وغيرها من الخدمات الذكية التي تطورها الهيئة وتعكف على تنفيذها.

وتضمّنت جولة سموه زيارة منصة هيئة الطرق والمواصلات، حيث اطلع سموه على ما تقدمه الهيئة من ابتكارات ومشاريع شملت المرحلة التجريبية لمبادرة الإعلانات الرقمية على نوافذ مركبات الأجرة وبوابات التعرفة الذكية في محطات مترو دبي، وبرنامج ربط العداد الذكي لمركبات الأجرة بهاتف المتعامل أثناء الرحلة، وكذلك التطبيق الذكي لحجز مركبات الليموزين ونظام المسار الذكي لفحص السائقين بالإضافة إلى عدد من الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة.

نمو الإنتاجية

وتفقّد سمو نائب حاكم دبي، منصة جمارك دبي، حيث أطلع على أهم مشاريعها التقنية ومنها مشروع «محرك الإنتاجية»، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع الحكومي باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال زيادة إنتاجية الموظفين، وتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية، حيث يعمل المحرك على علاج تحدي انخفاض نمو الإنتاجية وتقليص العمل على التجارة المشروعة وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية.

وتوقّف سموه عند منصة هيئة الصحة في دبي، حيث تعرف على ما تقدمه الهيئة من خدمات ومبادرات وتطبيقات ذكية تهدف إلى تقديم خدمات سهلة وميسرة تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق رضاهم، ومنها مشروع «دبي هيلث بوكينج. كوم»، الذي يعد أول منصة حكومية ذكية على مستوى الشرق الأوسط تتيح تجربة صحية مميزة من خارج الدولة إمكانية حجز موعد طبي، إضافة إلى تطبيق «DHA» والذي يتضمن كل المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد وخدمات التبرع بالدم وخدمات اللياقة الطبية.

وأطلع سموه خلال تفقده للمعرض على مشاريع ومبادرات بلدية دبي، ومنها «التفتيش الذكي»، وهو نظام ذكي لتوفير الحلول المبتكرة، التي تضمن استدامة سوق العمل وتسهيل الإجراءات في قطاع الأعمال، من خلال استيعابه لجميع عمليات التفتيش التي تتم متابعتها من مختلف الإدارات بكل دقة وسهولة، ومشروع «السيارة الجيومكانية ذاتية القيادة»، التي تحتوي على كاميرا جيومكانية يتم من خلالها تحديد أماكن وأنواع المعالم في المدينة، وجمع المعلومات بدقة متناهية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، كما شملت مشاريع البلدية «نظام المسح الداخلي» الذي يهدف إلى مسح المباني داخلياً بدقة واحد سنتيمتر، ومن ثم تحويلها إلى بيانات ومخططات ونماذج ثلاثية الأبعاد.

ابتكارات

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، حيث أطلع على ما تقدمه المؤسسة من مشاريع وابتكارات تكنولوجية، ومنصات آمنة ضمن قطاع الاتصالات المتخصصة بما فيها سيارة الإسعاف الذكية المتصلة بشبكة الجيل الرابع باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار «الدرون» القائمة على الذكاء الاصطناعي، وسيارة «تيسلا» المرتبطة بأنظمة غرف العمليات، إضافة إلى الابتكارات الذكية في مجال تجهيز سيارات الإسعاف ومتابعة الأطباء لحالات المرضى من خلال توفير المعلومات اللحظية عن وضعهم الصحي.