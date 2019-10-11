مستشفى راشد ينقذ مريضين من سكتات دماغية حادة

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

تمكن أطباء قسم الجلطات الدماغية في مستشفى راشد من إنقاذ شخصين أقل من 50 عاما، إثر تعرضهما لجلطات دماغية حادة جدا أدت إلى شلل في الأطراف مع عدم القدرة على الكلام بواسطة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور سهيل عبدالله الركن استشاري طب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية، في قسم الأعصاب بمستشفى راشد: إن الشخص الأول مواطن، والثاني مصري الجنسية تم إحضارهما إلى المستشفى بجلطة حادة وصلت إلى 12 نقطة، وهي الأخطر مع شلل تام في الوجه واليد والرجل وعدم الرؤية وصعوبة في الكلام، لافتاً إلى أن سرعة التشخيص التي قام بها قسم الأشعة وسرعة إصدار تقرير الأشعة التي تمت عبر الذكاء الاصطناعي واستغرقت دقيقتين فقط أدى إلى سرعة التدخل الجراحي، لافتاً إلى أن الأشعة أظهرت بشكل واضح جدا مكان الانسداد الأمر الذي سهل على أطباء الجراحة إجراء العمليات بحرفية ومهنية تامة، جنبت المريضين من شلل كان سيصيبهما لا محالة بشلل نصفي أو جزئي مع وقت طويل من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لافتاً إلى أن الشخصين غادرا المستشفى الأسبوع الماضي عقب الشفاء التام.

دقيقتان

وأضاف أنه من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي استطعنا في مستشفى راشد من اختصار وقت التشخيص من 59 دقيقة إلى دقيقتين فقط لإنقاذ مرضى الجلطات الدماغية من تلف الخلايا الدماغية وتجنيب المريض الشلل النصفي أو الكلي، وكذلك جنبنا الدولة مبالغ باهظة كانت تتحملها في عملية علاج وإعادة تأهيل المريض نتيجة التدخل الفوري من قبل الطواقم الطبية المختصة من تشخيص وتحديد حجم ومكان السكتة الدماغية، وتساعد التقنية الجديدة في سرعة اتخاذ القرار، حيث تكشف الجلطات بطريقة أكثر دقة من العين المجردة وتمكن الأطباء من معرفة الخلايا التي تعاني من نقص الدم قبل حدوث تلف لها ما يفتح باب الأمل لمرضى السكتات الدماغية في العلاج المبكر.

من جهة أخرى، نظمت هيئة الصحة الأسبوع الماضي ورشة تدريبية لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف للتعريف بأعراض وعلامات الجلطات الدماغية وكيفية التعامل معها، ونقل المريض بعد أخذ البيانات كاملة إلى أقرب مستشفى يتعامل مع الجلطات الدماغية وإبلاغ المستشفى بحدوث جلطة دماغية، مشدداً على ضرورة وصول المريض، خلال مدة تتراوح بين 8-15 دقيقة.

وقال الدكتور الركن: إن مستشفى راشد يتعامل سنوياً مع 1000 حالة جلطة دماغية أي حوالي 83 حالة شهرياً، فيما يصل عدد حالات الجلطات الدماغية على مستوى الدولة 15000 حالة سنوياً، لافتاً إلى أنه يوجد في دبي حالياً 3 مراكز معتمدة للتعامل مع الجلطات الدماغية، وما زلنا بحاجة إلى 3 وحدات أخرى مما يعني أن هناك نقصاً بنسبة 50% في العدد المطلوب بدبي.