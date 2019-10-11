الزيودي يطّلع على خدمات مركز النور لتدريب أصحاب الهمم في دبي

المصدر: دبي - وام

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتماشياً مع مبادرة «مجتمعي مكان للجميع».

واطلع معاليه - خلال الزيارة، برفقة خالد الحليان، رئيس مجلس إدارة مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين فيه - على الأساليب الحديثة المتبعة في تدريب وتأهيل أصحاب الهمم في المركز وورش الأخشاب والطباعة وقسم الخياطة والتطريز، وعلى المهام التي يقوم بها الطلاب داخل المركز.

وناقش معالي الزيودي مع المسؤولين في المركز آلية التعاون المشترك لاستخدام منتجات المركز التي تُصنع بأيدي الطلبة، في إطار الحرص على دعم وتشجيع أصحاب الهمم ودمجهم بالمجتمع والاستفادة من قدراتهم.

ويسعى مركز النور لتدريب وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم - الذي أُسِّس منذ نحو 38 عاماً - جاهداً نحو دمج أصحاب الهمم وتدريبهم وتأهيلهم على وظائف مهنية تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل في مجالات متعددة.