18.2 ألف بيت للزراعة المحمية في أبوظبي العام الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

وصل عدد بيوت الزراعة المحمية في إمارة أبوظبي نهاية العام الماضي إلى 18 ألفاً و269 بيتاً، محققاً ارتفاعاً بنسبة 19 في المئة تقريباً مقارنة بعام 2017 الذي بلغت فيه عدد البيوت المحمية 15 ألفاً و340 بيتاً، وفقاً لتقرير الإحصاءات الزراعية 2018 الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن عدد الحيازات النباتية في أبوظبي وصل إلى 24 ألفاً و18 حيازة في عام 2018 بمساحة إجمالية بلغت 749 ألفاً و868 دونماً، بما نسبته نحو 1% من المساحة الكليّة لإمارة أبوظبي، وبمساحة 31 دونماً للحيازة تقريباً.

وشغلت زراعة الأشجار المثمرة أكبر نسبة مساحة حيازات نباتية بمعدل 36,3 في المئة، وقد شكّل النخيل أهم أنواع الأشجار المزروعة في عام 2018، إذ بلغت كميّة التمور المنتجة 245 ألفاً و27 طناً بقيمة 1,460,414ملياراً و460 مليوناً و414 ألف درهم.