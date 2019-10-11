التعريف بأنظمة ومستجدات انتخابات «استشاري الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أول من أمس، أولى ندواتها التعريفية في الجامعة القاسمية، بمشاركة كل من أحمد سعيد الجروان، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وعائشة البيرق، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في الفصل التشريعي التاسع.

وتهدف الندوات، التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات، إلى التعريف بانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومناقشة العملية الانتخابية، والتعريف بأنظمتها وقوانينها وآخر مستجداتها.

واستهل أحمد سعيد الجروان حديثه بشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر ومتابعته لسير انتخابات المجلس الاستشاري.