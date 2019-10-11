اللجنة القنصلية الإماراتية - البيلاروسية تبحث تعزيز التعاون القنصلي المشترك

المصدر: منسك - وام

عقدت بمقر وزارة الخارجية البيلاروسية بالعاصمة منسك أعمال الدورة الخامسة للجنة القنصلية الإماراتية - البيلاروسية.

ترأس الاجتماع من جانب الدولة منصور عبدالكريم الفهيم، مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية وتنمية الإيرادات مدير إدارة الخدمات القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما ترأس الجانب البيلاروسي ألكساندر حينوفسكي، مدير الإدارة القنصلية العامة في وزارة الخارجية البيلاروسية.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات من بينها التعاون القنصلي في المجال القانوني ومجال شؤون المواطنين، والتعاون في مجال الطيران، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

ونقل منصور عبدالكريم الفهيم تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وإشادتهما بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القنصلي، كما نقل أمنياتهما بالتوفيق والنجاح للمشاركين في الاجتماع.

وأشاد الفهيم بالعلاقات الإماراتية - البيلاروسية، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير هذه العلاقات، بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الصديقين.

وأكد الفهيم أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبيلاروسيا شهدت نقلات نوعية أسهمت في ترسيخها.