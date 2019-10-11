الاتحاد النسائي ينظّم فعالية «اليوم الوردي للمرأة»

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص وتهتم بالمرأة وصحتها ودعم كل وسائل العناية بها.

وقالت، في كلمة لها خلال حضورها فعالية «اليوم الوردي» - التي نظّمها الاتحاد النسائي، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومصرف أبوظبي الإسلامي - دانة ومستشفى إن إم سي رويال للمرأة في نادي سيدات أبوظبي - إن الاتحاد النسائي العام، بقيادة سمو «أم الإمارات»، يحرص على تنظيم الدورات والورش والندوات التوعوية التي تفيد المرأة في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن الفعالية في صميم اهتمام الاتحاد فهي رياضية وطبية تعزز الوعي بالفحص المبكر لسرطان الثدي.