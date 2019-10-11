شركات المياه والكهرباء بأبوظبي تطلق تدريباً للخريجين المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت، أمس، مجموعة من الشركات العاملة في قطاع المياه والكهرباء بإمارة أبوظبي عن إطلاق برنامج تدريبي وتطويري يستهدف 100 خريج وخريجة من المواطنين الإماراتيين، إذ سيبدأ البرنامج باستقبال أول دفعة من الخريجين في شهر نوفمبر المقبل.

ويأتي إطلاق «برنامج تدريب الخريجين» ثمرة لتضافر جهود مجموعة من الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، التي تتضمن كلاً من شركة أبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، وأبوظبي للنقل والتحكم، وشركة المرفأ للطاقة. وينقسم البرنامج، الذي يمتد 18 شهراً، إلى مرحلتين أساسيتين، تسهم كل منهما في بناء الشخصيات القيادية والإدارة الناجحة وتطوير المهارات التقنية، من خلال ورش تدريب عملية وتجارب فعلية للنشاطات المختلفة التي تقوم بها الشركات.

وفي هذا الصدد، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: «سعدنا بإطلاق هذه التجربة التدريبية الفريدة التي من شأنها تطوير الأداء الوظيفي للمتدربين من المواطنين والمواطنات المشاركين، وهو الأمر الذي سيمكّنهم من إطلاق كامل قدراتهم».