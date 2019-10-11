دبي تستضيف الدورة 16 لقمة ومعرض الموارد البشرية نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - وام

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي من 4 حتى 6 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة 16 من قمة ومعرض الموارد البشرية 2019 التي تسلط الضوء على الرقمنة والتكنولوجيا وحلول الارتقاء بمستوى مكان العمل.

وستتناول القمة التأثيرات قريبة وبعيدة المدى للتكنولوجيا على بيئات العمل المتطورة عبر ثلاثة أيام لتبادل المعرفة ضمن 130 جلسة تعليمية يقودها أكثر من 140 متخصصاً وخبيراً في القطاع على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يشارك أكثر من 5 آلاف متخصص في الموارد البشرية في الفعالية التي تضم ندوة لمناقشة الاستراتيجيات وأخرى حول التقنيات.

وستستضيف القمة نخبة من شركات التوظيف الإقليمية والدولية، من بينها «إكسبو 2020 دبي» ووكالة ناسا الفضائية، وشركات «إستي لودر» و«فيسبوك» و«زاندل» و«اتصالات» و«البنك الدولي» وغيرها.

وستعمل قمة ومعرض الموارد البشرية على تسهيل فرص العمل والتعاون عبر مجموعة من ورش العمل والندوات التي يمكن حضورها مجاناً.

وفي الساحة الرئيسية للمعرض يستعرض مئات العارضين حلولهم المبتكرة لمكان العمل الرقمي الذي يسير بخطى متسارعة في الوقت الراهن.