اختتام برنامج «الإعلام البيئي ودوره في التغيير الإيجابي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤخراً في دبي فعاليات البرنامج التدريبي «الإعلام البيئي ودوره في التغيير الإيجابي»، الذي نظمه مركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع مؤسسة إشارة للاستشارات والتدريب وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية.

وافتتح البرنامج بحضور وتشريف كل من خالد بدري مدير عام مركز البيئة للمدن العربية، وماء العينين بن الشيبه السلامة مؤسس ومدير عام مؤسسة إشارة للاستشارات والتدريب بدبي والدكتور نضال محمد مستشار مركز البيئة للمدن العربية، حيث أعد وقدم البرنامج الدكتور أبوبكر محمد حسين خبير الإعلام البيئي بالدولة والمستشار الإعلامي لجائزة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قد شارك في البرنامج التدريبي عدة جهات من داخل وخارج الدولة منهم المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وكل من بلدية دبي وبلدية الفجيرة، كما تم عرض فيلم يجسد فلسفة الشيخ زايد رحمه الله في الحفاظ على البيئة.

وتضمن البرنامج فقرات حوارية وعرضاً لبعض التجارب المحلية والدولية، وكذلك تم إلقاء الضوء على دور الإعلام في حماية البيئة والتنمية المستدامة في المدن العربية بجميع أشكاله المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني وعن كيفية إعداد وتقديم البرامج البيئية الهادفة لنشر الوعي البيئي والتعليم البيئي لكافة شرائح المجتمع وعن أساليب وأدوات صياغة الأخبار البيئية والتحقيقات الصحفية للأحداث والمشاريع والمبادرات البيئية وأيضاً تناول كيفية إدارة الحملات الإعلامية والتسويقية للأحداث والمبادرات البيئية، وكذلك تم توضيح وشرح الإعلام البيئي الاستقصائي والتركيز على دور الإعلام الإلكتروني الرقمي في التوعية بالقضايا البيئية واستدامة المدن.