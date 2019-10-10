بالفيديو.."صقور الداخلية " تنقذ مواطناً تعرض لحادث مروري مروع في المنيعي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت طواقم الإسعاف الجوي لإدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، من إنقاذ حياة مواطن تعرض لإصابات بليغة نتيجة حادث مروري بإمارة رأس الخيمة في منطقة المنيعي حيث تم نقله جواً إلى مستشفى "الفجيرة"، فيما تولت مركبات الإسعاف الوطني نقل المصاب الآخر، وتعاملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع الحادث.