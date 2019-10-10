وزير السياحة اللبناني لـ «البيان»: 10 آلاف سائح إماراتي متوقع إلى لبنان حتى نهاية العام

المصدر: بيروت ـ وفاء عواد

رحّب وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان بقرار الإمارات، رفع الحظر عن سفر المواطنين إلى لبنان، متوقعاً تدفقاً سياحياً حتى نهاية العام، يصل إلى 10 آلاف سائح إماراتي. ووصف القرار بأنّه «مهمّ جدّاً»، وفي توقيته ومكانه، لكون «لبنان في أمسّ الحاجة إلى الدعم، وإلى مواقف جريئة وشجاعة تعزّز الثقة ببلدنا».

وفي تصريح لـ «البيان»، أشار الوزير إلى التأثيرات الإيجابيّة للقرار في واقع السياحة في لبنان، من بوّابة كونه «سيعيد إنعاش هذا القطاع تحديداً»، مستنداً في رؤيته إلى لغة الأرقام المتعلّقة بعدد السياح الإماراتيّين إلى لبنان خلال السنوات الماضية، موضحاً أن عام 2010 شهد زيارة 47 ألفاً، ثمّ بدأ العدد يتدنّى، مع بداية الحرب في سوريا عام 2011، من 30 ألفاً حتى 17 ألفاً، إلى أن حلّ العام الفائت، حيث وصل عدد الوافدين من الإمارات إلى 1770 فقط، بتراجع 97 %.

وأضاف أن العام الحالي شهد نموّاً طفيفاً، مؤكداً أنّ قرار رفع الحظر سيعيد الإماراتيّين إلى لبنان، ولا سيّما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقّعاً أن يفوق عدد القادمين 10 آلاف، مع بداية موسم الأعياد المقبلة.