حمدان بن محمد: في دبي لا ننتظر المستقبل.. بل نصنعه

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن منظومة التميز الحكومي تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ضرورة مواصلة تطوير نظم وآليات العمل الحكومي لتكون دبي دائماً نموذجاً يحتذى لمدن المستقبل، مشيراً سموه إلى أننا في دبي لا ننتظر المستقبل، بل نصنعه.

جاء ذلك بمناسبة اعتماد سمو ولي عهد دبي مجموعة مبادرات تطويرية لبرنامج دبي للتميز الحكومي، كما وجّه باستحداث فئة «أفضل جهة في مجال التوطين»، واعتمد سموّه الهوية المؤسسية الجديدة للبرنامج، والتي تتضمن تغييراً في مسماه ليكون دبي للتميز الحكومي.

حمدان بن محمد يعتمد الهوية المؤسسية الجديدة لبرنامج "دبي للتميز"