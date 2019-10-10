مناقشة احتياجات مرشحي أكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس القيادات الشابة في شرطة دبي، لقاء مع مرشحي ومرشحات أكاديمية شرطة دبي للنظر في احتياجاتهم، ومناقشة سبل تمكين وتأهيل القيادات الشابة، والأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم، لتطوير بيئة العمل وتحدياتهم العملية.

وناقش اللقاء الذي ترأسته المهندسة سلامة محمد الفلاسي رئيسة مجلس القيادات الشابة، وحضور عدد من أعضاء المجلس، ضرورة تحلي الشباب بالطاقة الإيجابية، والعمل على غرس روح العمل والمثابرة والاجتهاد، وأهمية تأهيل بيئة، تتناسب مع تطلعات الشباب، ودورهم الفعّال والمؤثر في صناعة القرارات، بما ينعكس إيجابياً على القوة خصوصاً، والمجتمع عموماً.

وأكدت المهندسة سلامة الفلاسي أهمية دور الشباب في الدفع بعملية التطور، لا سيما أن القيادة تراهن على الشباب في مختلف مشاريعها، لافتة إلى أن المبادرات التي أطلقها المجلس خلال الفترة الماضية، والتي سيتم إطلاقها في المرحلة المقبلة، هدفها تمكين الشباب ودعمهم وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم في بيئة عملهم، مشيرة إلى أن المجلس حريص على عقد اجتماعات دورية مع الشباب، للتعريف بدور المجلس، وأهدافه واستراتيجيته.